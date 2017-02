Roma, Palumbo(Pd): Raggi tra i taxi in versione alemanniana

Roma, 21 feb. (askanews) - "La sindaca Raggi, si riscopre in versione 'Alemanniana' e prova ad infilarsi nella protesta dei tassisti. Tenta così di far dimenticare i giorni passati tra Marra e Romeo. A corto di argomenti sulle tristi vicende romane tenta di cavalcare il dissenso di una categoria per farsi qualche selfie". Così in una nota il consigliere del PD capitolino Marco Palumbo.

"Da settimane evita accuratamente di venire in aula e di farsi un giretto tra i quartieri di Roma abbandonati a se stessi da 8 mesi - continua Palumbo -. Non parla di come si affronta il rischio di una nuova emergenza rifiuti, del verde pubblico degradato, della viabilità disastrata e della sua giunta malconcia ormai alla deriva. Ancora una volta la sindaca anziché fare gli interessi dei sui cittadini si mostra di parte e ancora una volta è al fianco di gruppi d'interessi particolari. La Capitale d'Italia attende ancora dopo 8 mesi di essere governata. Le passerelle promozionali di una sindaca in debito di popolarità sono il disperato tentativo di nascondere l'inadeguatezza, il fallimento e le macchinazioni amministrative a 5stelle nella capitale", conclude.