Roma, Palumbo(Pd): no concerto Capodanno? Per Raggi meglio altrove

Roma, 22 dic. (askanews) - "Quest'anno per la prima volta Roma non avrà il suo Concertone di fine anno. Un altro record negativo della Giunta Raggi e un altro colpo drammatico per il turismo della nostra città. Ma d'altronde tutto era già scritto visto che il sito internet del Comune di Roma consigliava di passare la notte del 31 dicembre in un'altra capitale europea". Lo dichiara in una nota il consigliere comunale del Pd, Marco Palumbo.