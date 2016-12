Roma, Palumbo(Pd): atti Marra da verificare in comm. Trasparenza

Roma, 20 dic. (askanews) - "E' sorprendente che dopo aver nominato il dottor Raffele Marra vice-capo di gabinetto prima e poi direttore del Personale Capitolino sia proprio la Sindaca Raggi, coadiuvata non si sa bene da chi, a voler verificare gli atti adottati dall'ex dirigente capitolino. La commissione di trasparenza e garanzia, dove sono rappresentate maggioranza e opposizioni è l'organo legittimato per regolamento a vagliare gli atti e la correttezza amministrativa dei provvedimenti adottati e sottoscritti dal dott. Marra in questi mesi. Ho già dato mandato agli uffici della commissione che presiedo di avanzare una specifica richiesta di acquisizione di tutti gli atti amministrativi a firma Marra." E' quanto dichiara in una nota il Presidente della commissione Trasparenza capitolina, il consigliere del Pd Marco Palumbo.