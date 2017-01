Roma, Palumbo (Pd) a Raggi: con rispetto Prg stadio salta

Roma, 13 gen. (askanews) - "Dalla Sindaca Raggi affermazioni prive di logica. Il rispetto del Prg come da lei indicato prevede l'edificabilità per un massimo di 300mila metri cubi. Se questa è la volontà, va da se che il progetto sul quale è stata votata dall'Assemblea capitolina la pubblica utilità va rifatto completamente. Non è su questo che decide la conferenza dei servizi ma sugli strumenti che si intendono adottare per realizzare il progetto in essere. E' evidente che senza la variante al piano regolatore la conferenza dei servizi si chiude il 31 gennaio e lì finiscono i giochi e la città perde una importante opportunità per la sua economia." E' quanto dichiara in una nota il consigliere del Pd Capitolino Marco Palumbo.