Roma, ok da Comm. Cultura a cda Biblioteche con nomi illustri

Roma, 13 feb. (askanews) - La Commissione capitolina cultura, a quanto si apprende, ha ratificato oggi i curricula dei nuovi membri del Cda di Istituzioni biblioteche di Roma insediato dalla Giunta Raggi. Del nuovo consiglio faranno parte personaggi di alto profilo quali l'ex fondatrice di Lotta Continua e bi-assessora della Giunta capitolina di Francesco Rutelli, Fiorella Farinelli, lo scrittore e insegnante Christian Raimo, il docente di organizzazione aziendale all'Università Tor Vergata Alessandro Hinna, presidente del consorzio delle cooperative di servizi Cns, Paola Gaglianone, che era stata nominata presidente dell'istituzione dalla Giunta Marino, e infine Paolo Fallai, firma del Corriere della Sera.

Un Cda in profonda sintonia con l'assessore alla Cultura e attuale vicesindaco, visto che fu proprio Fiorella Farinelli a portare Bergamo in Comune come consulente per le risorse umane ai tempi della Giunta Rutelli, e con lui ha promosso molte avventure civico-politiche tra le quali, da ultima, la lista-non lista civica "Contaci" lanciata proprio in vista delle elezioni capitoline. Anche Raimo, che si sussurra abbia presentato Bergamo ai M5S, e Fallai, godono della stima e amicizia del vicesindaco da prima dell'avventura capitolina.

Sarà importante questa comunanza di valori considerata la profonda trasformazione che le Biblioteche comunali, come tutte le altre istituzioni culturali capitoline, stanno per subire. Con la Delibera 126/2016, infatti, la Giunta Raggi, prevede, ad esempio, proprio per le Biblioteche non solo una riorganizzazione strutturale, ma anche di mission: le attende, infatti, un'inedita collaborazione con Palaexpo - che gestirà anche Macro di via Nizza e di Testaccio, la Pelanda ed "eventualmente" anche il museo dell'Ara Pacis - proprio per la "promozione e la diffusione della cultura e dell'arte contemporanea".