Roma, ok da Aula a Odg Pd: dossier Piani zona in Patto per Roma

Roma, 26 gen. (askanews) - L'Assemblea capitolina, nell'esame della delibera 23/2016 sul Bilancio previsionale 2017-2019, ha approvato un ordine del giorno proposto dal Pd che impegna la sindaca Virginia Raggi e l'assessore competente, Paolo Berdini, a "predisporre un vero e proprio dossier sugli interventi urgenti e inderogabili nei Piani di zona per individuare le opere pubbliche necessarie e indispensabili, strade, impianti tecnologici, reti di distribuzione, nonché delle attrezzature pubbliche da realizzare con priorità e nei tempi più stretti". Il testo dell'Ordine del giorno impegna la Giunta Raggi a "presentare il dossier al governo italiano nell'ambito della trattativa per la definizione del Patto per Roma e di impegnare il governo centrale, data la particolare rilevanza delle ragioni di ordine pubblico, sociale ed economico, a contribuire in parte o in toto a finanziarlo".