Roma, nomine dei Marra e di Romeo esaminate in Comm. Trasparenza

Roma, 24 gen. (askanews) - Le carte relative alle nomine dei fratelli Raffaele e Renato Marra rispettivamente a vice capo di Gabinetto della sindaca di Roma Virginia Raggi e poi capo del Personale e di Salvatore Romeo a suo capo staff sono arrivate all'attenzione della Commissione capitolina Trasparenza e sono state distribuite ai consiglieri membri. Nella seduta odierna, che si è aggiornata pee valutare il contenuto degli atti, si confermano due linee. Da una parte il Pd, che con il presidente della Commissione Marco Palumbo che, anche in considerazione dei ricorsi avanzati da alcuni dei dirigenti capitolini oggetto della rotazione avviata da Raffaele Marra oggi in carcere, ipotizza che l'interpello che ha avviato la rotazione stessa andrebbe congelato o addirittura annullato. Il capogruppo capitolino di Fdi Fabrizio Ghera ha ipotizzato di integrare l'esposto presentato dal suo partito alla Procura con le carte a disposizione.

Il M5S, d'altro canto, ha lato ricordato la due diligence avviata dalla stessa Giunta Raggi sugli atti emanati da Marra, e tutt'ora in corso. Si è poi richiesto, se del caso, la presenza di rappresentanti degli uffici capitolini per interpretare gli atti stessi. Il presidente Palumbo, aggiungendo che gli atti distribuiti stamattina di per se' non presentano elementi di novità rispetto a quanto già noto, ha annunciato la convocazione della Commissione, dopo la sessione di Bilancio, per conoscere gli esiti della due diligence.