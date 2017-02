Roma, Montanari: verso livelli minimi verde e guardie volontarie

Roma, 2 feb. (askanews) - "Siamo al lavoro su tutto il verde di Roma, una volta individuate tutte le diverse tipologie sulla base del censimento esistente - parchi, serre, piazze, aree storiche - per individuare un livello minimo di manutenzione da programmare all'interno di un Piano organico che sarà pronto a breve. E' importante definire dei livelli minimi di manutenzione che fissino gli indicatori di decenza". Così l'assessora all'Ambiente capitolina Pinuccia Montanari nel corso dell'audizione in commissione capitolina Trasparenza presieduta dal consigliere Pd Marco Palumbo, dedicata al degrado di Piazza Vittorio.

"Nei miei precedenti incarichi ho introdotto a supporto della gestione delle aree verdi le Guardie ambientali volontarie che facevano un servizio di sorveglianza molto efficace - ha annunciato Montanari -. Sono in contatto, con la Guardia ambientale nazionale, quasi tutti ex carabinieri, che a fronte di piccoli corrispettivi assicurano su mandato dell'amministrazione possono svolgere una serie di funzioni molto utili. Stiamo elaborando il regolamento del verde in via definitiva - ha spiegato Montanari - che deve essere pronto a breve e proviamo a inserire al suo interno diverse novità".