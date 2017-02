Roma, Montanari: bene dati Ama su raccolta rifiuti ingombranti

Roma, 13 feb. (askanews) - "I dati diffusi dall'Ama sugli ottimi risultati conseguiti dal servizio 'Riciclacasa' per la raccolta gratuita a domicilio dei rifiuti ingombranti sono la testimonianza di un altro importante passo in avanti di questa amministrazione per rendere la città più pulita e vivibile. Sono molto soddisfatta: lo sforzo di questo ultimo mese ha portato i risultati attesi. Questo significa che le nostre previsioni di raggiungere un elevato livello di raccolta differenziata sono realisticamente perseguibili". Così in una nota l'assessore alla Sostenibilità ambientale di Roma Capitale Pinuccia Montanari.

"Sono migliaia i cittadini che hanno aderito a questo servizio, consegnando divani, materassi, televisori, frigoriferi, computer, a dimostrazione della volontà della maggioranza della popolazione di compiere tutti i passi necessari per migliorare il decoro delle nostre strade. Restano ancora alcune criticità, capita a volte di vedere mobili o elettrodomestici abbandonati per strada senza alcun rispetto per Roma. Ci stiamo impegnando in tutti i modi per combattere questo malcostume e contiamo sulla collaborazione dei cittadini rispettosi delle regole, a cui chiediamo di segnalare ogni abuso, per poter rimuovere i rifiuti illegalmente abbandonati e sanzionare i responsabili" conclude.