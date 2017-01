Roma, Montanari: Ama cambia con divisioni operative per Municipio

Roma, 24 gen. (askanews) - Con nuove divisioni operative per municipio Ama sarà molto più aderente alle effettive esigenze sul territorio. Siamo impegnati ad avviare un nuovo corso per Ama, puntando con decisione su una diversa articolazione delle divisioni operative per municipio che assicureranno un miglioramento della raccolta domiciliarizzata". Lo fa sapere dalla sia pagina Facebook l'assessora capitolina all'Ambiente Pinuccia Montanari. "Questa novità, che ha ricevuto il primo impulso dalla memoria di giunta approvata venerdì scorso, consentirà all'azienda di essere molto più aderente alle effettive esigenze dei territori e di intercettare le peculiarità di ogni quartiere - spiega Montanari -. Lo strumento principale per raggiungere questo obiettivo passa per l'ottimizzazione delle strutture, che produrrà una razionalizzazione dei costi di trasporto e una riduzione dei mezzi Ama sul traffico cittadino", conclude.

Venerdì scorso la Giunta Capitolina ha approvato una memoria che dà mandato all'assessora Montanari di redigere un Piano per la riduzione e la gestione dei materiali post consumo di Roma Capitale. La memoria considera decisiva per lo sviluppo del Piano una "due diligence" di Ama, con l'obiettivo "di definire lo stato dell'arte aziendale al 'punto 0' della nuova gestione. La logistica aziendale verrà, inoltre, ottimizzata attraverso un'articolazione per municipio delle divisioni operative, mediante la razionalizzazione dei costi di trasporto e riducendo le emissioni inquinanti dei mezzi e l'impatto della flotta sul traffico", si legge nel post in cui la stessa Montanari illustrava i contenuti della memoria non ancora pubblicata.(Segue)