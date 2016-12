Roma, Minenna: se bilancio bocciato da Oref non dipende da me

Roma, 30 dic. (askanews) - "In quei 57 giorni noi abbiamo fatto tantissime cose, ma non abbiamo fatto il Dup (Documento Unico di Programmazione, ndr)". Lo ha spiegato l'ex assessore al Bilancio della giunta Raggi, Marcello Minenna, a Sky Tg24 rispondendo a distanza a un'intervista del suo successore Andrea Mazzillo.

"Noi dopo l'assestamento di luglio del bilancio abbiamo ricevuto i vari contributi dei Dipartimenti - ha ricordato Minenna - io sono rimasto francamente deluso dai contributi redazionali e d'intesa con la Ragioneria abbiamo deciso di rivedere queste cose a settembre, tanto io avevo disposto un assestamento tecnico, non previsto dalla disciplina del bilancio di Roma Capitale, e ho detto quindi a settembre affrontiamo questo tema. Le risulta che a settembre fossi in Campidoglio o che qualcuno dopo di me ha deciso di fare l'assestamento tecnico di bilancio che io avevo disposto? La risposta è no, semplicemente perché io sono andato via e sono andato via perché il sindaco Raggi non condivideva quello che io stavo facendo e poiché la sindaca comanda il suo entourage e non condividevano le mie azioni era giusto che io sgomberassi il campo e mi facessi da parte".

Se i revisori dell'Oref, dunque, hanno bocciato il bilancio "non si può attribuire a questi 57 giorni. Io auguro buon lavoro alla Giunta e suggerisco sommessamente a Mazzillo, come ho fatto io - spiega Minenna - di lavorare non in maniera retrospettiva guardandosi indietro, perché Roma ha problemi infiniti e sicuramente non attribuibili a quei 60 giorni ma bisogna lavorare in prospettiva guardando in avanti".