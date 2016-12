Roma, Miccoli (Pd): Concertone? con Raggi la città muore

Roma, 22 dic. (askanews) - "Roma sarà l'unica Capitale mondiale dove la notte di Capodanno non ci sarà il Concertone. Questo non è che l'ennesimo atto della Giunta Raggi che sta affossando la Capitale. Da sei mesi c'è il nulla, solo liti dei grillini per accaparrarsi posti e scandali a ripetizione. Con la Raggi Roma muore". Lo dichiara in una nota il deputato del Pd, Marco Miccoli.