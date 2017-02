Roma, Meloni: Berdini presente in Giunta? Ci sono sue delibere

Lo affiancate? Non so nulla

Roma, 10 feb. (askanews) - L'assessore Berdini sarà presente alla riunione di Giunta di oggi? "Spero di sì ci sono delle sue delibere" all'ordine del giorno. Così l'assessore al Commercio di Roma Adriano Meloni arrivando in Campidoglio. A chi gli chedeva se la Giunta capitolina stesse ragionando su uno staff di supporto da affiancare all'assessore all'urbanistica Paolo Berdini, Meloni ha risposto: "Non ne so nulla".