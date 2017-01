Roma, Meleo: continua operazione pulitura da graffiti in metro A

Roma, 31 gen. (askanews) - Ripulite dai graffiti le pareti delle delle rampe di accesso alle principali stazioni di metro A. Le ultime operazioni di pulizia notturna hanno riguardato le stazioni di Re di Roma e Giulio Agricola. Lo comunica l'Atac in una nota. Si è proceduto alla pulitura delle scritte con sabbiatura ad aria compressa e bicarbonato e il successivo trattamento delle pareti con particolari prodotti antigraffito che proteggono le superfici e renderanno più facile intervenire in caso di nuove vandalizzazioni.

Le stazioni finora coinvolte dal programma sono state Anagnina, Subaugusta, Giulio Agricola, Lucio Sestio, Porta Furba, Colli Albani, Furio Camillo, Ponte Lungo, Re di Roma, S. Giovanni, Vittorio Emanuele, Termini.

"Il rispetto della città e il decoro per noi sono una priorità. E devono esserlo anche per i romani. In questa direzione va l'operazione antigraffiti sulla metro A: Atac ha provveduto a ripulire da scritte ed adesivi tutte le rampe di accesso delle principali stazioni". Così l'assessore alla Città in Movimento di Roma Capitale Linda Meleo.

"Sono stati cancellati tutti i graffiti tramite sabbiatura ad aria compressa e bicarbonato - spiega - Poi le pareti sono state trattate con particolari prodotti antigraffito per proteggere le superfici e renderle più facili da ripulire in caso di nuove vandalizzazioni. Le stazioni coinvolte dal programma sono state Anagnina, Subaugusta, Giulio Agricola, Lucio Sestio, Porta Furba, Colli Albani, Furio Camillo, Ponte Lungo, Re di Roma, S. Giovanni, Vittorio Emanuele, Termini". "E proprio ieri si è registrato un nuovo atto vandalico: alla stazione Subaugusta un incivile ha pensato bene di sporcare le pareti appena ripulite disegnando una svastica. La scritta è stata immediatamente rimossa", conclude Meleo.