Roma, Meleo: al via bando Atac per acquisto 15 nuovi bus

Roma, 30 dic. (askanews) - "Continuiamo a dare nuova linfa al parco mezzi Atac. È stato pubblicato oggi un bando per l'acquisto di 15 nuovi bus grazie alle risorse del Giubileo. Dopo anni di stop agli investimenti e dopo l'arrivo tra le strade di Roma dei nuovi 150 bus Urbanway, che sarà completato entro febbraio 2017, prosegue l'opera di ammodernamento e rinforzo della flotta a cura della Giunta Raggi". Così in una nota l'assessora alla Città in Movimento di Roma Capitale Linda Meleo.

"Dopo neanche sei mesi di governo già ci sono mezzi nuovi di zecca in giro per la Capitale e iniziative utili a rinnovare il 15% del fabbisogno giornaliero di mezzi: con la gara odierna, che ha un importo a base d'asta di 3 milioni e 600 mila euro, arriveranno 15 nuovi mezzi da 12 metri con motorizzazione diesel di ultimissima generazione. I tempi per la presentazione delle offerte scade il 10 febbraio prossimo e i tempi per la fornitura sono fissati in 60 giorni. L'impegno continuo da noi messo in campo ha permesso di utilizzare i fondi residui del Giubileo nei tempi utili, recuperando i tempi che altri avevano fatto trascorrere inutilmente", conclude.