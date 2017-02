Roma, Mazzillo: sgomberi associazioni? colpa dei furbetti...

Roma, 9 feb. (askanews) - "Gli immobili ai quali è stata notificata l'ordinanza di rilascio dell'immobili sono 80, 10 sono stato sgomberati, 5 rilasciati volontariamente. Molte delle associazioni che occupano gli spazi del patrimonio comunale sono in difficoltà perché non gli sono stati notificati i canoni aggiornati, o perché, a causa di un'assegnazione solo provvisoria, molte di quelle realtà non sono tenute a pagare nulla. In altri casi ci sono stati affidamenti discutibili. Altri soggetti ancora, però, non avendo ricevuto la richiesta di corrispettivo da parte dell'amministrazione, hanno evitato di approfondire. Questa prassi è andata avanti per oltre un decennio: c'è stata una complicità, che non ha riguardato tutte le realtà, ma alcune soltanto. Così, anche per colpa dei "furbetti", ci troviamo con una complicità pregressa delle amministrazioni precedenti a gestire una situazione che è diventata insostenibile". Così l'assessore capitolino al Bilancio e Patrimonio Andrea Mazzillo rispondendo a un question time della consigliera di Roma Torna Roma Svetlana Celli, che chiedeva spiegazioni sugli sgomberi in atto di immobili capitolini destinati ad attività sociali.

"L'Anac ha attenzionato il regolamento sugli immobili del Comune di Roma, ha disposto dei provvedimenti molto seri. Gli sgomberi non nascono solo dalla riacquisizione del bene, ma anche da atti della Procura che intima l'amministrazione a provvedere allo sgombero", ha spiegato l'assessore. La consigliera Celli ha annunciato la presentazione di una mozione per chiedere un dialogo con la prefettura per arrivare a un'ordinanza sospensiva degli sgomberi, in attesa del nuovo regolamento di assegnazione, presentato ieri in bozza alla commissione capitolina Patrimonio.