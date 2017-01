Roma, 19 gen. (askanews) - "Chiaramente ora ci sarà di nuovo un passaggio dall'Oref, poi la prossima settimana si comincia, ci vedremo in Aula". Così l'assessore capitolino al Bilancio, Andrea Mazzillo, rispondendo a gli chiedeva quando arriverà in Assemblea Capitolina il previsionale 2017-2019 a margine della sua presentazione in Campidoglio.