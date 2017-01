Roma, Mazzillo: indennità Raggi a bilancio? prestazioni erogate

Roma, 19 gen. (askanews) - "L'indennità di fine mandato da 16 mila euro per la sindaca messo in bilancio? Le indennità sono previste per legge, poi sarà una scelta della sindaca come destinare. L'indennità della sindaca come altre indennità che sono state conteggiate in questo momento, riguardano le prestazioni che si sono erogate". Lo ha detto l'assessore capitolino al Bilancio Andrea Mazzillo a margine della presentazione in Campidoglio del previsionale 2017-19.