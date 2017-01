Roma, Mazzillo: domani in Giunta delibera per chiusura residence

Proroga per consentire agli abitanti di accedere al buono casa

Roma, 26 gen. (askanews) - "Domani sarà presentata in Giunta una delibera sul proseguimento del processo di chiusura dei Centri per l'assistenza abitativa temporanea". Lo ha annunciato l'assessore capitolino al Bilancio Andrea Mazzillo replicando alla presentazione di un Ordine del giorno alla delibera di Bilancio fatta dalla capogruppo del Pd Michela Di Biase che chiedeva l'annullamento di un provvedimento di Giunta del 9 Dicembre che aveva disposto il proseguimento dell'assistenza nei residence dei romani in emergenza abitativa.

"La direttiva emanata il 9 dicembre provvedeva alla proroga perché si era constatato che gli abitanti dei Cat non avevano compreso le modalità di passaggio dai Cat al buono casa, e avevano fatto piccoli errori nei moduli. Abbiamo, tuttavia, provveduto a elaborare una delibera che procede nella direzione della chiusura dei Cat, l'ho ricevuta ieri dal direttore e l'ho firmata, provvedendo a farla inserire nell'Odg della seduta di Giunta di domani", ha concluso Mazzillo.