Roma, M5S Roma: con famiglie Tor Vergata, sfratti non eseguiti

Roma, 23 gen. (askanews) - "Al fianco delle famiglie del Piano di Zona di Tor Vergata, per ribadire il massimo impegno dell'amministrazione capitolina a guida M5S su un tema delicato, che riguarda migliaia di cittadini a Roma. Stamattina abbiamo partecipato al presidio in via Marcello Gallian, in merito proprio a questo Piano: una vicenda in cui abbiamo agito, per quanto di nostra competenza, per cercare di evitare gli sfratti a 8 famiglie. Tali provvedimenti non sono stati eseguiti, anche grazie all'attenzione della sindaca Raggi, ed è stato stabilito un prossimo accesso". Così il M5S Roma sui previsti sfratti nelle aree ad edilizia agevolata di Tor Vergata "Ricordiamo che venerdì scorso abbiamo avviato la procedura di revoca della concessione del diritto di superficie del Piano di Tor Vergata D3/Comparto K3. Un atto amministrativo importante, che testimonia la nostra volontà di andare fino in fondo su una questione figlia di decenni di lassismo e che presenta situazioni a forte rischio di irregolarità", concludono.