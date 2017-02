Roma, guardie giurate Ancr occupano Aula Giulio Cesare

Roma, 7 feb. (askanews) - Nel 2009 erano saliti sul Colosseo rimanendoci per giorni e notti prima di ottenere una mezza soluzione al loro problema. Sotto la Giunta Marino si erano incatenati ai lampioni di piazza del campidoglio per chiedere di essere riassorbiti tra le file dei contratti comunali. Oggi le guardie giurate dell'istituto di vigilanza Ancr-Urbe di Roma tornano a protestare e occupano l'Aula Giulio Cesare, costringendo il presidente dell'Assemblea capitolina Marcello de Vito a sospendere nuovamente la seduta. "Vi chiedo di spostarvi in un altra sala dove sarete ascoltati dai capigruppo" ha detto il presidente dopo aver chiamato una sospensione di 45 minuti. Dopo il ritiro da parte della maggioranza della mozione a firma M5S su Rocca Cencia, cui si è arrivati dopo aver aperto e chiuso la seduta, l'ordine del giorno di oggi, che reca in lista un lungo elenco di mozioni, subisce un nuovo stop.