Roma, Grillo lunedì nella capitale per discutere di M5S e stadio

Roma, 17 feb. (askanews) - Beppe Grillo, ancora in convalescenza dopo il piccolo intervento subito la scorsa settimana, potrebbe anticipare a lunedì prossimo il suo ritorno a Roma per definire il nuovo conflitto interno nato intorno allo Stadio della Roma. Dopo il post Fb di questa mattina della deputata Roberta Lombardi, che chiede alla Giunta Raggi di ritirare la delibera di pubblica utilità, il garante del movimento potrebbe fermarsi a Roma per qualche giorno e dirimere la vicenda.

Oltre a incontrare i parlamentari per fare il punto sugli obiettivi del movimento e i rapporti interni, Grillo potrebbe incontrare la sindaca di Roma Virginia Raggi, ma non è sicuro che lo faccia proprio lunedì.