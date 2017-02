Roma, Ghera(Fdi): da Colomban piano folle. M5S risponda a città

Roma, 1 feb. (askanews) - "Da Colomban un piano folle, da una parte i grillini fanno infornate di consulenti in Campidoglio e dall'altra chiudono le aziende capitoline e mandano a casa i lavoratori". Così il capogruppo di Fdi-An Fabrizio Ghera intervenendo in commissione Trasparenza nel corso dell'audizione dell'assessore capitolino alle Partecipate Massimo Colomban. "Sul tema delle partecipate ci deve essere molta responsabilità da parti delle forze politiche che compongono l'Assemblea capitolina, in primis da chi governa. Capisco che l'assessore venga da fuori, ma ha le sue responsabilità su come sono state impostate le cose da questa Giunta che agisce in piena continuità con quelle di Centrosinistra. L'assessore, però, non risponde a Casaleggio o a Grillo, ma ai romani che hanno eletto questa Giunta. Se ci viene a dire che in sette mesi di Giunta Raggi non sappiamo che cosa dobbiamo fare, forse accorpiamo l'esistente in una decina di società, forse tuteliamo tutta l'occupazione dei dipendenti onesti, ma, mi chiedo: chi sono quelli disonesti? Quelli che non hanno votato M5S? Chi lo stabilisce? Un discorso inammissibile perché i patentini di onesta o disonesta li dà la magistratura e s'interviene senza bisogno d'alcun piano, con le forze dell'ordine, con i dipendenti come con i sindaci e gli assessore. Così ingeneriamo timori indebiti. Potenziamo con gli esuberi delle aziende settori come il patrimonio e le esazioni che ci portano risorse", ha denunciato Ghera.(Segue)