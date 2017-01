Roma, Ghera(Fdi-An): Raggi quando nomina direttore P. civile?

Roma, 19 gen. (askanews) - "Ci chiediamo come sia possibile che una città che affronta quotidianamente mille criticità, anche all'indomani delle forti e ripetute scosse di terremoto che hanno colpito la Capitale, Roma sia ancora senza il direttore della Protezione Civile. Da oltre due mesi, infatti, quel ruolo è sguarnito e il sindaco anziché procedere con una sostituzione ad hoc non ha fatto altro che nominare ad interim il comandante generale della Polizia Locale già oberato di incarichi, visto che deve occuparsi di altre emergenze cittadine dal traffico veicolare agli sgomberi. Già tempo fa abbiamo denunciato la necessità di potenziare questa struttura che oltre ad avere compiti di coordinamento deve fronteggiare alluvioni, crolli e rischi idrogeologici e che attraverso il personale a disposizione compie un lavoro importante e di responsabilità. In tutto questo ci sembra davvero assurdo che la Protezione Civile non abbia ancora una guida, che aspetta quindi il sindaco a nominare un nuovo direttore?". È quanto dichiara in una nota Fabrizio Ghera capogruppo di Fdi-An in Campidoglio.