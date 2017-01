Roma, Ghera(Fdi-An): Raggi non s'indigni su social, chiuda campi

Roma, 23 gen. (askanews) - "Nel campo rom di via di Salone si è consumata una rissa in pieno giorno mentre gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale, ai quali va la nostra solidarietà, erano impegnati a redigere il censimento degli abitanti. In tutto questo fa sorridere il ridicolo twitter del sindaco di Roma che liquida la questione con poche parole definendola 'inaccettabile', quando sono proprio i grillini - come nella migliore tradizione di sinistra - a voler lasciare in piedi i campi senza smantellarne nemmeno uno. Non solo, la giunta 5 Stelle attraverso una delibera approvata lo scorso dicembre prevede anche di regalare case ai nomadi, affidare loro immobili comunali mentre ci sono famiglie italiane che non hanno un tetto dove vivere. L'abusivismo e l'illegalità dei campi rom non è più tollerabile, è troppo facile indignarsi sui social come fa la Raggi, il sindaco amministri la città e chiuda questi scempi". È quanto dichiara in una nota Fabrizio Ghera capogruppo di Fdi-An in Campidoglio.