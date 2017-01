Roma, Ghera(Fdi-An): porteremo caso Atac in comm. Trasparenza

Roma, 13 gen. (askanews) - "Solo con i grillini alla guida della Capitale può accadere che in Atac, dove vengono tagliate le corse in periferia e non si pagano i fornitori, anziché occuparsi di rilanciare l'azienda e i servizi il sindaco e la sua giunta si preoccupano di dare più soldi ai dirigenti. L'azienda sborserà complessivamente 1,8 milioni di euro per premiare ben 52 manager, e così i 5 Stelle spendono i soldi per i manager mentre l'Atac sprofonda in rosso ed è coperta di debiti. Il Comune blocchi questa assurdità, come Fratelli d'Italia vogliamo vederci chiaro e porteremo la vicenda in commissione Trasparenza". È quanto dichiara in una nota Fabrizio Ghera capogruppo di Fdi-An in Campidoglio.