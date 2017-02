Roma, Ghera(Fdi-An): M5S promuove in Atac ex candidata trombata

Roma, 23 feb. (askanews) - "Fino a ieri i 5 Stelle non hanno perso occasione per definirsi l'anticasta sbandierando onestà nelle piazze, eppure oggi che governano Roma dimostrano oggi giorno di essere peggio della Prima Repubblica". È quanto dichiara in una nota Fabrizio Ghera capogruppo di Fdi-An in Campidoglio. "La promozioni in Atac, di una militante già trombata alle europee e ora a capo dell'area antifrode dell'azienda, e di un suo 'subalterno' nell'ufficio Audit con un avanzamento di carriera sono una vergogna. Dalla tragedia alla farsa, sarebbe questa l'onestà e la trasparenza dei i grillini?"