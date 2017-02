Roma, Ghera(Fdi-An): figuraccia M5S ritiro delibera Rocca Cencia

Promettono chiusura impianto, non in grado per incapacità

Roma, 7 feb. (askanews) - "Ennesima figuraccia del grillini. Prendono in giro i cittadini e per prendere i voti dei residenti promettono la chiusura di Rocca Cencia e, come al solito, poi non sono in grado per incapacità manifesta: arrendetevi". Così a margine della seduta dedicato alla mozione sull'impianto di compostaggio di Rocca Cencia Fabrizio Ghera capogruppo di Fdi-An in Campidoglio. La seduta è ripresa in questo momento con l'esame delle mozioni all'Odg.