Roma, Ghera(Fdi-An): esposto a Anac su nuove nomine Giunta

Roma, 13 gen. (askanews) - "Mentre la città è ferma continuano le informate in Campidoglio da parte dei 5 Stelle, una Giunta che fino ad oggi ha fatto più nomine per occupare poltrone che delibere per i cittadini. Grillini ancora una volta incapaci e furbetti, dopo il 'fortunello' Romeo funzionario comunale miracolato a capo segreteria del sindaco, i pentastellati inciampano ancora su un altro catapultato che vedrà così raddoppiarsi il proprio stipendio alla faccia di tanti romani disoccupati. Errare è umano ma perseverare è diabolico, come Fratelli d'Italia presenteremo un esposto all'Anac sulla delibera del neo collaboratore dell'assessore al Bilancio, già dipendente della municipalizzata capitolina Aequa Roma e assunto adesso con un altro contratto in Comune e con un super stipendio di circa 90 mila euro". È quanto dichiara in una nota Fabrizio Ghera capogruppo di Fdi-An in Campidoglio.