Roma, Ghera(Fdi-An): a Raggi in Bilancio 16mila euro buonuscita?

Roma, 19 gen. (askanews) - "Mentre le casse del Campidoglio periscono, il Bilancio triennale e il Dup, documento di programmazione finanziaria, devono ancora essere approvati per tempo con il rischio così di perdere anche i fondi - peraltro l'Assemblea Capitolina è ferma da oltre 20 giorni perché la maggioranza non convoca i lavori - le aziende capitoline vengono dismesse, i privati licenziano e molti romani non trovano un posto di lavoro per il sindaco, stando a quanto riportato dalla stampa oggi, spunta un'indennità di fine mandato. Tra le modifiche sul Bilancio richieste dall'Oref, infatti, appare come per magia una liquidazione da 16 mila euro per il primo cittadino targato 5 Stelle. La città affonda e dopo aver erogato premi a pioggia ai manager delle partecipate i grillini premiano anche se stessi. E' assurdo chiedere sacrifici ai romani quando non si è disposti a farli per primi, sarebbe bene dunque che la Raggi chiarisse quanto scritto oggi dai giornali in merito a un'ipotetica buonuscita di fine mandato". È quanto dichiara in una nota Fabrizio Ghera capogruppo di Fdi-An in Campidoglio.