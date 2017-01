Roma, Ghera (Fdi): blitz in campo Rom che Raggi tiene aperti

Roma, 26 gen. (askanews) - "Ancora guai nei campi nomadi che il sindaco di Roma anziché smantellare tiene in piedi come presidi d'illegalità a cielo aperto. Stamane nella baraccopoli La Barbuta la Polizia Locale ha eseguito un blitz ed ha fermato cinque persone ritenute responsabili di una rapina con una pistola nei confronti di un cittadino italiano. I campi rom continuano a generare problemi di sicurezza sociale alla cittadinanza con rapine, reati e aggressioni, solo pochi giorni fa nel villaggio di via di Salone è scoppiata una rissa clamorosa tra gli stessi nomadi eppure in Campidoglio passano il tempo a studiare carte e ad approvare delibere per dare case ai rom invece di pensare agli italiani senza un tetto". È quanto dichiara in una nota Fabrizio Ghera capogruppo di Fdi-An in Campidoglio.