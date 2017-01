Roma, Fucci (M5S): Città metropolitana controlla "sue" scuole

Roma, 18 gen. (askanews) - Dopo le forti scosse avvertite nella Capitale e nel territorio provinciale, il Vice Sindaco della Città metropolitana di Roma Capitale, Fabio Fucci ha sollecitato Il Dipartimento VIII dell'Ente, una serie di sopralluoghi negli edifici scolastici gestiti dalla Città metropolitana. "Con massima urgenza abbiamo mobilitato i nostri tecnici per controllare la situazione in tutti i nostri istituti scolastici. Abbiamo avvisato tutti i Dirigenti scolastici, la Direzione regionale del Ministero dell'Istruzione, anche per ricevere dalle scuole eventuali segnalazioni, come dai sindaci dei vari comuni del territorio provinciale.

Dobbiamo tenere alta l'attenzione su questi fenomeni - ha concluso Fabio Fucci - la sicurezza delle scuole è priorità assoluta del nostro amministrare. Segnaleremo eventuali danni valutando la consistenza. Nel frattempo non trascureremo nessuna segnalazione, ponendo massima attenzione alle strutture scolastiche, eventualmente danneggiate dalle scosse di questa mattina".