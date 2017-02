Roma, Frongia: io solo non indagato dei "4 amici"? Siamo in tanti

Roma, 7 feb. (askanews) - "'E' rimasto solo lei' sembra il titolo di un film epico. Siamo rimasti in tanti nella squadra, stiamo andando avanti e oggi, ad esempio, presentiamo un regolamento per gli impianti sportivi che credo sarà rivoluzionario. Siamo molto concentrati su Roma e su risultati concreti" Così l'assessore capitolino allo Sport Daniele Frongia a chi gli chiedeva se temesse per se' dopo l'apertura di un indagine anche sull'ex segretario della sindaca di Roma Virginia Raggi, Salvatore Romeo.

"I '4 amici' e il 'Raggio magico' non sono mai esistiti - ha aggiunto Frongia - noi abbiamo sempre lavorato con una squadra molto ampia, oltre alla Giunta, ai consiglieri, e alla sindaca Virginia Raggi". A chi gli chiedeva come potrebbe finire questa storia a suo giudizio ha risposto che "oggi in commissione Sport, che in passato era sempre deserta, c'erano oltre 100 persone. Anche l'Assemblea capitolina è sempre piena di persone. Per noi questa voglia di partecipare è un ottimo segnale", ha concluso.