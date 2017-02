Roma, Frongia: a fine mese in Parlamento evento su impianti sport

Roma, 7 feb. (askanews) - "Circa due mesi fa abbiamo deciso di chiudere una bozza di regolamento per le attrezzature sportive del Comune, che abbiamo condiviso molte realtà sportive, tra le quali anche il Coni nazionale e del Lazio e il Cip, tutti i 15 Municipi, oltre al Comitato Paralimpico. A fine mese organizzeremo in Parlamento un incontro con altri Comuni d'Italia, per migliorare ancora questo testo". Così l'assessore capitolino allo Sport Daniele Frongia nel corso dell'audizione in Commissione capitolina SPort presieduta dal consifliere M5S Angelo Diario.

"Siamo partiti dalla necessità di non buttare tutto quello che è stato fatto prima di noi, negli ultimi anni - ha spiegato Frongia -. Parlo di documenti, bozze di delibere, il lavoro dell'ex assessore Paolo Masini e della ex presidente di commissione Svetlana Celli, oltre al tavolo di lavoro del M5S". Oggi in Commissione, "non presentiamo un risultato finale ma intermedio - ha chiarito Frongia -. Molte delle indicazioni fornite in oltre 30 incontri che abbiamo fatto fino ad oggi sono state recepite, ma abbiamo anche a che fare con pareri contrastanti tra loro. Dovremo decidere. Oggi ne discutiamo durante la Commissione Sport per definire un testo che sia condiviso e sia all'insegna della qualità del servizio, del rapporto fiduciario tra amministrazione e concessionari e della trasparenza", ha concluso Frongia.