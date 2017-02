Roma, Ferrara(M5S): staff d'aiuto a Berdini? Se lo dovrà prendere

Roma, 10 feb. (askanews) - "Un supporto a Berdini? Questa cosa nasce dal primo giorno in cui è stato nominato assessore, perché, comunque, ha diritto a uno staff e prima o poi se lo dovrà prendere". Così il capogruppo capitolino del M5S Paolo Ferrara, lasciano Palazzo Senatorio, sull'ipotesi di affiancare l'assessore capitolino all'Urbanistica con un team individuato dalla Giunta Raggi. "Su Berdini non è stata presa nessuna decisione. Ci sono, come al solito, soltanto ricostruzioni giornalistiche e ci dobbiamo attenere a queste - ha aggiunto Ferrara-. Continuiamo a lavorare e andare avanti".