Roma, Fdi-An: Raggi riceve grillini in mezzo a discussione Aula

Roma, 30 dic. (askanews) - "Nel bel mezzo della discussione in Aula Giulio Cesare dove è in corso il voto sulle delibere per i debiti fuori bilancio accade che il sindaco e la maggioranza interrompono i lavori per farsi selfie e foto a go-go con un gruppone di attivisti 5 Stelle ben accolti in Consiglio. Alla faccia della responsabilità, per i grillini cittadini e imprese possono anche aspettare di essere saldati...l'importante è la foto di gruppo con gli amici di Grillo". È quanto dichiarano in una nota congiunta gli esponenti di Fdi-An, Fabrizio Ghera, capogruppo in Campidoglio, Andrea De Priamo vicepresidente dell'Assemblea Capitolina, i consiglieri Maurizio Politi e Francesco Figliomeni