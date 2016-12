Roma, Fdi-An: dopo vent'anni senza Concerto, altro primato M5S

Unico concorrente in ritirata come membri Giunta

Roma, 22 dic. (askanews) - "Alla giunta Raggi non saltano solo gli assessori, il caposegreteria e il Bilancio, ma salta anche il Capodanno 2016. Sponsor in fuga, caos negli uffici comunali e l'unica società che ha risposto al bando pubblicato dall'Amministrazione 5 Stelle, che prevedeva la concessione gratuita della location (Fori Imperiali o Circo Massimo) in cambio della costruzione dell'evento da parte di un privato, si è già ritirata. I grillini stabiliscono così, dopo la bocciatura sui conti da parte dell'Oref, un altro invidiabile primato: per la prima volta dopo vent'anni niente 'concertone' a Roma". E' quanto dichiarano in una nota congiunta gli esponenti di Fdi-An, Fabrizio Ghera capogruppo in Campidoglio e Federico Mollicone responsabile Cultura.

"Ancora una volta un'amministrazione inadeguata incapace a gestire la città, d'altronde sul sito istituzionale del Comune fino a qualche giorno fa era in bella vista l'invito esplicito ad andare a Parigi o in altre capitali europee - continuano da Fdi-An-. E' il triste segnale di una metropoli che affonda, con un gravissimo danno d'immagine ed economico per la Capitale, e romani e turisti non avranno un evento dove aspettare tutti insieme la mezzanotte e salutare il nuovo anno".