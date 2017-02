Roma, Fassina(SxR): bene inserimento Farmacap nel Piano Sociale

Roma, 10 feb. (askanews) - "È pienamente condivisibile l'obiettivo dell'assessora Baldassare di inserire le funzioni strategiche di Farmacap nel Piano Regolatore Sociale. È la mission di Farmacap l'erogazione di essenziali funzioni socio-sanitarie, oltre all'accesso ai farmaci, in particolare nelle realtà territoriali più difficili. A tal fine, il risanamento finanziario dell'azienda compiuto negli ultimi due anni è stato un passaggio decisivo e non scontato, dopo una lunga stagione di malagestione, oggetto anche di interventi della magistratura. Il lavoro svolto dalla dott.ssa Laing andrebbe riconosciuto. Infine, preoccupa l'assenza dell'assessore Colomban. Speriamo che non imponga una inversione a "U" alla Giunta, come avvenuto per Roma Metropolitane". Così in una nota Stefano Fassina, consigliere di Sinistra per Roma