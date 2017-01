Roma, Fassina (SxR): Raggi riceva lavoratori canile Muratella

Roma, 23 gen. (askanews) - "Ancora nessuna risposta dall'Amministrazione ai lavoratori e le lavoratrici del canile di Muratella". Lo afferma Stefano Fassina, consigliere capitolino di Sinistra per Roma, dall'Arco di Giano dove ha portato il sostegno agli operatori in mobilitazione. "Sono 70 i lavoratori in presidio giorno e notte al freddo in attesa di essere ricevuti dalla sindaca. Torniamo a chiedere alla Raggi di incontrare con urgenza donne e uomini che hanno perso il lavoro in conseguenza dell'ennesimo bando al massimo ribasso e hanno continuato per otto mesi, come volontari, a dare alla città un servizio fondamentale.