Roma, Fassina (Si): solidarietà a tassisti e ambulanti

Roma, 21 feb. (askanews) - "Solidarietà ai tassisti e agli ambulanti in piazza contro la concorrenza senza regole e la Bolkestein. Il mercato non può più essere la giungla della svalutazione del lavoro. Per i taxi, il Governo metta la correzione dell'inaccettabile blitz fatto nel Milleproroghe nel prossimo decreto utile e si muova a escludere il commercio ambulante dalla Direttiva Bolkestein. Il lavoro autonomo va salvato dalla deriva regressiva sempre più insostenibile". E' quanto dichiara Stefano Fassina di Sinistra Italiana in una nota.