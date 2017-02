Roma, ex marito difende Raggi su stadio. Oggi supporter in piazza

Dalle 16 sotto Palazzo Senatorio per ribadirle supporto

Roma, 17 feb. (askanews) - "Altra occasione persa per tacere. Fiducia ai nostri portavoce!". Così su Facebook l'ex marito della sindaca di Roma Virginia Raggi Andrea Severini, tra gli attivisti storici del M5S a Roma, sostenendo la sindaca contro il post della deputata Roberta Lombardi di questa mattina, che chiede lo stop allo stadio in coerenza con i valori fondativi del movimento.

Oggi pomeriggio in Campidoglio si sono dati appuntamento sui social dalle 16 i sostenitori di Virginia Raggi che dovrebbero scendere in piazza oggi per difenderla dagli attacchi mediatici e ribadirle fisicamente il proprio supporto e vicinanza.