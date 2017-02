Roma, espulsi da Aula Giulio Cesare consiglieri Fdi-An

Roma, 9 feb. (askanews) - I consiglieri capitolini di Fdi-An Ghera, Politi, Figliomeni, De Priamo e Mussolini sono stati espulsi dall'Aula Giulio Cesare, al termine del question time, dal presidente dell'Assemblea capitolina Marcello De Vito per aver esposto cartelli con su scritto: "Foibe: Roma non scorda". La protesta nasce dal definanziamento da parte della Giunta Raggi del viaggio della memoria per le scuole romane sui luoghi dei massacri del regime titino. Il presidente dell'Assemblea capitolina ha espulso i consiglieri, invitando i vigili a intervenire per farli uscire, ma alla reazione degli interessati ha convocato ufficio di presidenza, sospendendo alla seduta, chiedendo agli interessati di presenziare per fornire spiegazioni