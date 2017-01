Roma, Dup: Metro C prosegue fino ai Fori. Stop tratta Clodio

Roma, 20 gen. (askanews) - La Metro C resta uno dei nodi problematici nel Documento unico di programmazione della Giunta Raggi. Se da un lato si annuncia di volerla proseguire per tutto il tratto T3, da San Giovanni ai Fori, "non si ritiene di avere gli elementi progettuali, istruttori e contabili sufficienti per assumere positive e ponderate decisioni in ordine agli stanziamenti per la tratta T2, da piazza Venezia a Piazzale Clodio".

Nel testo nelle disponibilità di Askanews relativo agli "investimenti" si legge che "La realizzazione delle linee metropolitane, con particolare riferimento alla linea C, ha presentato alcune criticità. Nel tempo, infatti, i costi e i tempi, inizialmente stimati si sono rivelati inadeguati e oggi appare imprescindibile ai fini di una prosecuzione dei lavori un approfondito lavoro istruttorio che possa consentire una ricognizione complessiva dei fabbisogni attuali e degli stanziamenti deliberati dagli organi comunali".

Per la linea C della metropolitana, per la quale intervengono, in veste di finanziatori, lo Stato e la Regione Lazio oltre a Roma Capitale e in veste di soggetto attuatore la società "Roma Metropolitane" le quote di finanziamento statale (per complessivi 126,5 milioni nel triennio) e regionale per 90 milioni di Euro nel triennio, nonché, a partire dal 2018 e in relazione esclusivamente alle tratte in corso di realizzazione, le quote di pertinenza di Roma Capitale. Prudenzialmente nell'emendamento di Giunta nella disponibilità di Askanews sono accantonati per il 2018 9mln 778 per eventuali contenziosi relativi a Metro C.(Segue)