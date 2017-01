Roma, Dup: in Comune mancano 8.800 addetti. Oltre 2.600 vigili

Roma, 20 gen. (askanews) - E' allarme personale nel Comune di Roma, stante le ristrettezze economiche. Il Documento unico di programmazione "corretto" dalla Giunta Raggi e nelle disponibilità di Askanews quantifica, infatti, il fabbisogno dell'amministrazione e l'attuale dotazione, area per area, evidenziando carenze per 8.800 unità.

Se, infatti, per il personale dirigente si evidenzia una carenza di "sole" 96 unità con punte di 39 tra gli amministrativi e 29 tra i tecnici, nel personale non dirigente si evidenziano le carenze più eclatanti.

Mancano, infatti, quasi 2500 unità si servizi di supporto, di cui ben 1.443 tra messi notificatori e rilevatori statistici e 156 sorveglianti e custodi di stabili comunali. Mancano oltre 200 unità ai servizi informatici. Oltre 600 tra tecnici come architetti, geometri e esperti simili. Mancano ancora 705 insegnanti nella scuola d'infanzia e 878 Educatori per gli asili nido, oltre a oltre 100 funzionari per i servizi educativi, per un totale di . mancano 130 istruttori di servizi e controllo dei beni culturali, e 82 funzionari per le biblioteche. Mancano, ancora, 2.637 unità alla polizia locale, 700 funzionari e oltre 1900 istruttori, mentre si sta sbloccando il concorso che ne dovrebbe intreidurre qualche centinaio.