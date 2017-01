Roma, Dup: con Raggi rinascimento città ma investimenti mirati

Roma, 20 gen. (askanews) - Un programma di opere pubbliche con "il primario obiettivo è quello di realizzare un vero e proprio 'rinascimento' della città, che dovrà avvenire attraverso l'esecuzione di opere realmente utili". Ma con vincoli molto chiari, in primo luogo che vedano tra i finanziatori non solo il Comune di Roma. Il Documento unico di programmazione (Dup) della Giunta Raggi, che arriverà la prossima settimana in Aula capitolina dopo la bocciatura subita prima di Natale da parte dei revisori dell'Oref, e nelle disponibilità di Askanews, riassume nel capitolo "Investimenti" tutti gli interventi previsti, la maggior parte dei quali a carico dello Stato.

- Assetto del territorio e edilizia: con il contributo dello Stato la Giunta Raggi procederà, tra 2017 e 2019, alle opere previste nel Contratto di Valorizzazione Urbana SDO di Pietralata (Piazza della Rambla, Percorso ciclabile Pietralata - Ospedale S. Pertini, Centro Eccellenza servizi diversamente abili) , a realizzare il collettore fognario di via Collatina per 2,3 milioni di euro e la realizzazione, a scomputo, dell'illuminazione della Stazione La Storta.

- Diritti sociali: Arriva un nuovo centro civico nel quartiere Pigneto, finanziato dallo Stato per 1,950 milioni di euro, si integra il contratto di Servizio con AMA per i servizi cimiteriali, per la manutenzione dei manufatti cimiteriali e la retrocessione dei loculi, e si investe 1 milione di euro su eliminazione delle barriere architettoniche e aree gioco accessibili per bambini.

- Scuole: con fondi regionali da 20mln di euro nel 2017 si finanzia la riqualificazione sugli edifici scolastici. Sono 39,9 milioni i fondi destinati in tre anni, dal 2015 al 2017. 5,2 milioni di euro di fondi statali vanno alla riqualificazione urbana Ostia Ponente, per un asilo nido in via del sommergibile e altri fondi sempre per il X Municipio per la prevenzione degli incendi nelle scuole.

- Ambiente: 800mila euro di fondi statali per la Tav vanno al risanamento del Parco di Salone e altri 3 mln148 per la bonifica della discarica di Lunghezza. Contro il dissesto idrogeologico verranno chiesti allo Stato a seguito dei fondi in Finanziaria circa 14,8 milioni di euro, sulla deviazione del collettore alto della Farnesina per circa 7,2 milioni di euro e la rete dei collettori del bacino del Fosso di Campo Morto per circa 4,9 milioni di euro. Sono previsti anche 500mila euro per quei Punti Verdi Qualità, le cui concessioni sono state revocate e dei quali L'Amministrazione è tornata in possesso.