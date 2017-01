Roma, Dup: arriva portale Comune. Segnalerà incontri con lobby

In streaming anche sedute commissioni e consigli municipali

Roma, 20 gen. (askanews) - La Giunta M5S guidata da Virginia Raggi punta a un'accessibilità piena da parte dei Romani di tutti i dati riguardanti gli atti pubblici, ma anche gli incontri dell'amministrazione, a cominciare da quelli con i portatori di interessi, cioè i lobbisti. Il piano, in campo all'assessorato capitolino Roma Semplice di Flavia Marzano, è contenuto nel Dup, il Documento unico di programmazione dell'amministrazione Raggi che arriverà la prossima settimana all'attenzione dell'Aula Giulio Cesare. Prevede che entro metà anno si arrivi a una prima versione test del portale del Comune, ma che entro il triennio garantisca al cittadino "la possibilità di conoscere, valutare e controllare l'operato della Giunta capitolina e della macchina comunale". Si prevede "l'attivazione di un programma di miglioramento dei processi interni dell'amministrazione in stretta connessione con i programmi di realizzazione dei nuovi servizi: la pubblicazione degli incontri con i portatori di interessi in un'agenda pubblica; l' Istituzione di un registro rappresentanti di interessi".

Piena trasparenza dell'attività dell'Amministrazione verà garantita non soltanto attraverso l'attuale streaming dell'Assemblea Capitolina, ma di "Commissioni consiliari e Consigli dei Municipi, con la pubblicazione di atti e spese, appalti e principali progetti in corso", oltre al "Bilancio trasparente e realizzazione di bilancio partecipato in aree di rilevanza sociale, con pubblicazione delle spese sostenute dagli staff degli organi di indirizzo politico". (Segue)