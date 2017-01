Roma, Dup: al via sistema per misurare il benessere dei romani

Roma, 20 gen. (askanews) - La Ragioneria generale di Roma capitale viene incaricata dalla Giunta Raggi di "Progettazione di un sistema di misurazione della qualità dei livelli di vita dei cittadini romani e del loro benessere percepito" e metterlo in campo entro il 2019. Nel Documento unico di programmazione (Dup) nelle disponibilità di Askanews si legge infatti che si punta a definire, sulla scorta di quanto fatto dall'Istat negli anni scorsi in collaborazione con la campagna "Sbilanciamoci", "un primo set di indicatori, definiti sulla base degli indicatori Bes e UrBes sviluppati da Istat, che consentano la misurazione della qualità dei livelli di vita dei cittadini romani e del loro benessere percepito". Una delle promesse di raggi in campagna elettorale, facilitato dal fatto che l'assessore allo sport Daniele Frongia, la consigliera Monica Montella e molti altri pentastellati lavoravano proprio all'Istat prima di essere eletti.

Per la realizzazione dell'obiettivo è previsto: "il ricorso alle informazioni desunte dagli archivi amministrativi dell'Ente e da fonti esterne; l'avvio di un gruppo di lavoro con l'Agenzia per il controllo dei servizi pubblici locali per la definizione/valorizzazione degli indicatori a supporto della misurazione del benessere percepito dai cittadini romani; l'avvio di un confronto con Istat per verificare la possibilità di utilizzare, a livello di Roma Capitale, le informazioni utilizzate per valorizzare gli indicatori Bes e UrBes".