Roma, Dup: al via consolidamento Campidoglio e restauro Valle

Roma, 20 gen. (askanews) - La Giunta Raggi finanzierà con fondi statali destinati a Roma capitale la sede comunale di Palazzo Senatorio e il Colle Capitolino per complessivi oltre 4,3 milioni di euro tra il 2017 e il 2019. Nel piano degli investimenti del Documento unico di programmazione della Giunta Raggi, nelle disponibilità di Askanews, il capitolo dedicato a beni culturali e cultura è anch'esso molto mirato e prevede, tra l'altro, l'intervento di 3 milioni a favore del Teatro Valle, finanziato pariteticamente dallo Stato e da Roma Capitale; gli interventi, finanziati con la legge di Roma Capitale, sulla la Fontana delle Rane e Antiquarium Celio; l'intervento su Villa Gordiani finanziato 950.000,00 dallo Stato e per 1,2 milioni di euro da Roma Capitale; gli interventi per 5,95 milioni di euro sul Mausoleo di Augusto, finanziato con un contributo della Fondazione Telecom Italia; la conferma dell'intervento di ca. 1,4 milioni per il restauro e la ricomposizione della Basilica Ulpia, finanziato con le risorse derivanti dal contributo di un mecenate, Alisher Usmanow.

Scorrendo il maxi-emendamento al Bilancio all'attenzione dei revisori dell'Oref, tra le voci destinate al Dipartimento Cultura, si trovano 100mila euro nel 2017 per la manutenzione ordinaria del Cinema Aquila e i poli culturali e 759mila euro di "trasferimenti ad associazioni culturali" per il 2017. Si prevede, però, "la semplificazione delle procedure autorizzative e revisione del sistema delle modalità di assegnazione dei contributi o dei benefici a favore delle imprese culturali, finalizzata a premiare la produzione innovativa, il radicamento nel territorio cittadino e il coinvolgimento di risorse giovanili".(Segue)