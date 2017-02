Roma, Di Paolo (IT): mercatini rom ultima stramberia Raggi

Roma, 2 feb. (askanews) - "I mercatini in gestione ai Rom è l'ultima stramberia della Giunta Raggi. Alla faccia degli ambulanti e dei commercianti romani che lottano per salvare le proprie attività". Così il consigliere regionale del Lazio, Pietro Di Paolo (Identità e Territorio). "Quando si tratta di nomadi in Campidoglio si scatena l'inventiva: prima, con la Giunta Marino, l'assurdità di occuparli nella raccolta differenziata; ora la trovata bislacca dell'assessore Baldassare di affidargli la gestione dei mercatini. Forse l'assessore grillino non sa che i cosiddetti mercatini Rom piazzano in mezzo alla strada cianfrusaglie frutto di accurato rovistaggio tra la spazzatura o di attività poco raccomandabili. Ci manca solo la benedizione capitolina" conclude.