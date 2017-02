Roma, Di Biase(Pd): Bergamo spieghi riordino enti culturali

Roma, 7 feb. (askanews) - "Le modifiche apportate con la deliberazione di giunta n.126 del 27 dicembre 2016 al sistema gestionale delle aziende e società comunali nel settore cultura necessita di un approfondimento. La delibera è stata adottata dalla giunta senza coinvolgere ne le commissioni consiliari competenti ne l'Assemblea capitolina. E' questo il motivo che ci ha indotto a chiedere l'audizione dell'assessore alla cultura nonché vicesindaco Luca Bergamo, la riunione ci permetterà di chiarire e approfondire gli effetti della delibera quadro che reimposta le modalità e i campi di operatività degli enti culturali di Roma capitale." E' quanto dichiara la capogruppo del PD capitolino Michela Di Biase.

Si tratta, secondi Di Biase, "di un atto che incide profondamente su realtà culturali importanti come la Casa del Jazz, il Macro, i teatri di cintura e altre importanti istituzione come biblioteche, il Palaexpò e Zetema ecc. Insieme agli altri gruppi di opposizione, ai sensi ex art.90 comma 2 del Regolamento del Consiglio Comunale, abbiamo pertanto richiesto la convocazione urgente della Commissione VI Cultura."